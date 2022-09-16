Гірше за Лорак: українська співачка та актриса Ірина Мохова перейшла на бік російського ворога

У зрадниці Сніжани Єгорової з'явилася «однодумниця»: українська співачка та актриса Ірина Мохова, відома під сценічним ім'ям Ніколь, стала на бік росії.

Після переїзду до чоловіка — російського актора Олександра Мохова — вони разом почали підтримувати терористів і намагаються перевезти до себе батьків та сестер українки.

На щастя, ті не побажали мати нічого спільного із кривавим режимом путлера.

Через підлий напад росії на Україну батьки та сестри Мохової змушені були тікати з дому поблизу Києва та шукати притулок в інших державах.

«Ми з моєю дружиною за нашу країну. Вони — за свою. Але ми розумні люди, є розуміння. Думаю, розколу через це немає. Для мене Україна як друга батьківщина. І я з болем ставлюся до того, що там відбувається. При цьому я великий патріот своєї країни. Я шалено люблю росію. І моїй дружині, яка теж стала росіянкою, дуже подобається росія», — спробував виправдати свій підлий вчинок путініст в інтерв'ю пропагандистському виданню КП.

Нагадаємо, найвідоміша в українському шоу-бізі зрадниця — Ані Лорак нещодавно покинула територію країни-агресора, не змінивши своєї позиції, на відміну від її колег — Софії Ротару та Макса Барських.

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