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«Розбірки місцевих кримінальних груп»: у Зеленського прокоментували вбивство «генпрокурора ЛНР» та його заступника

15:58 16 вересня 2022
«Розбірки місцевих кримінальних груп»: у Зеленського прокоментували вбивство «генпрокурора ЛНР» та його заступника

Вбивство так званого «генпрокурора ЛНР» та його «заступниці» на робочому місці 16 вересня слід розглядати як наслідок розбірок між місцевими кримінальними елементами або зачистки росією.

Таку думку висловив у Twiiter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ліквідацію так званого „генпрокурора ЛНР“ та його заступника у власному кабінеті слід розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних організованих злочинних угруповань, які не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія — зачистка росією свідків військових злочинів. Слідство покаже…», — написав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську стався вибух у приміщенні так званої «генеральної прокуратури» терористичної «ЛНР», внаслідок чого загинули «генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко — про їхню загибель заявили росЗМІ.

Днями стало відомо про загадкове зникнення так званого «лідера» самопроголошеної «ДНР» дениса пушиліна, вибух біля офісу якого в Донецьку пролунав у червні 2022 року.

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