Намагався «затесатися» до лав полку «Азов»: у Києві викрили небезпечного ворожого агента

У Києві співробітники СБУ затримали чергового російського агента. Зрадник намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».



За даними слідства, затриманим виявився донеччанин, який у 2015 році приєднався до угруповання «ДНР». Там він входив до складу підконтрольних росії так званих «1-го та 2-го армійських корпусів». Зокрема, проходив службу у загоні спеціального призначення «республіканської гвардії днр».



До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Згодом бойовик залишив своїх ватажків та поїхав до росії, де його і завербували російські спецслужби.



Щоб виконати завдання, зрадника перекинули з території росії до України до початку повномасштабного вторгнення.



Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили та затримали агента на спробі проходження відбору до «Азову».

Раніше СБУ затримала російського агента на Одещині. Зрадник передавав ворогові дані для обстрілів на півдні регіону.



















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