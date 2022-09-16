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Україна

Коли рухне режим путіна, — прогноз Подоляка

19:10 16 вересня 2022
Путін

Осінь 2022 стане останньою для путінського режиму. Про це написав у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Остання осінь … для російських самодержців», — написав Подоляк.

Свій прогноз представник Офісу президента аргументував активним розширенням НАТО та масштабним контрнаступом України.

«На саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш абсолютно самотньо. Бо вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю… Насамкінець завжди доводиться платити по рахунках», — резюмував Подоляк.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обов'язковою відповіддю на удари росіян по критичній інфраструктурі України мають стати постачання Києву систем ППО та ПРО.

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