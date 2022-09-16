Приготуйте цей розчин із зелені – й овочі порадують рекордним урожаєм

Родючий ґрунт, пояснює городник Віталій Поймало, — запорука високого врожаю. Це його основа та початок. Сучасні хімічні засоби дозволяють отримувати пристойні врожаї хоч і на піску. Але про якість таких овочів і фруктів навіть говорити не хочеться. На щастя, є органічне землеробство і дієві екологічні методи, які дозволяють значно покращити якість ґрунту всього за один сезон.

«Ідеальним органічним добривом для грядок є компост, — розповідає городник. - Його приготування вимагає деякого часу (іноді рік), але воно того варте. Швидкий варіант органічних добрив — третину відра заповнюєте різною зеленню, найкраще — кропива, заливаєте водою і даєте побродити в тіні днів десять. Потім розводьте у пропорції 1:10 і поливайте рослини під корінь. Можете це зробити навіть зараз, адже деякі культури ще залишились на городі. Ще одне органічне підживлення: на відро води треба взяти 100 грамів живих дріжджів (якщо сухих, то 10 г). Вода має бути кімнатної температури.

Розводите дріжджі та додаєте туди чогось солоденького. Можна з пів літра старого варення чи просто пів кілограма цукру. Залишаєте бродити в теплому місці. Десь на третій день побачите, що розчин перебродив. Тепер його можна використовувати. Розводите водою у пропорції 1:5 і підливаєте рослини під корінь (пів літра на одиницю) або обприскуєте".

А про підживлення дерев восени розповів садівник Олег Вагін.

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