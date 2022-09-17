Плакали всі: Артем Пивоваров зупинив концерт, щоб поговорити з дитиною

Популярний співак Артем Пивоваров, мама якого опинилася в окупації на Харківщині, довів до сліз глядачів на своєму концерті в Кам'янці-Подільському. Артист помітив у залі хлопчика, очі якого були сповнені сліз, зупинив виступ і спустився до юного шанувальника, щоб поговорити. Виявилося, що хлопчик втратив близьку людину.

«Знаєш, кажуть, що чоловіки не плачуть, але це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції… Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це в такому юному віці і мені шкода», — звернувся до хлопчика Артем Пивоваров, сам ледве стримуючи сльози.

Після цього плакали всі — і хлопчик, і співак, і глядачі дали волю емоціям. Артем обійняв хлопчика й підтримав його.

«Я відчував те саме, знаєш. Найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі спогади про себе. Це важливо. Тому, якщо ти згадуєш її сьогодні, плачеш, швидше за все, вона була особливою», — додав співак.

Фрагментом зворушливого відео Пивоваров поділився в Інстаграм.

Передплатники емоційно відреагували на відео. Пишуть, що не можуть дивитися без сліз.

«До сліз, я не можу», «Як шкода цих дітей», «Боже, як же боляче дивитися це відео», «Плачу», «За що так страждають наші діти», — пишуть під відео.

Нагадаємо, Артем Пивоваров запустив свій культурний проект, у рамках якого кладе на музику поезії українських поетів. «Думі» на вірші Тараса Шевченка він записав у дуеті з Надією Дорофєєвою.

341

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram