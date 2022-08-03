Артем Пивоваров: про порятунок з Ірпеня, маму в окупації та заробітки під час війни

Популярний український співак та композитор Артем Пивоваров, який вразив потужним виконанням «Думи» на вірші Тараса Шевченка, розповів, як переживає війну, про порятунок з Ірпеня та маму в окупації.

В інтерв'ю Маші Єфросініній Артем розповів, що 23 лютого переїхав до свого житла в Ірпені, яке будував два роки. Готувався розпаковувати коробки та облаштовувати житло. Але війна порушила його плани. Після двох днів у підвалі він із командою зміг вирватися з міста та виїхати на захід країни.

Пивоваров зізнався, що дуже переживає за свою маму, яка опинилася в окупації у Вовчанську Харківської області.

«У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними та близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії та такого сильного зв'язку, як у мене з батьками», — сказав Артем.

Він поділився, що батько залишив сім'ю, коли йому було три місяці. Саме мама, за словами Артема, зробила максимум для виховання сина.

Розкривати подробиці існування в окупації Пивоваров не став. Але підтвердив, що із мамою є зв'язок, вони регулярно спілкуються.

«Я не знаю, що говорити на цю тему. Я дуже переживаю, дуже хвилююся. Ми постійно на зв'язку», — сказав Пивоваров.

Артист бере участь у благодійних проектах в Україні та за кордоном, особисто зайнявся волонтерством, закуповує авто та обмундирування для ЗСУ, допомагає госпіталям. Артист каже, що зміг трансформувати свою злість на дії, спрямовані на боротьбу з російськими окупантами.

За словами Артема, прибуток артистам зараз приносять прослуховування та скачування пісень на музичних платформах, а також перегляди кліпів та відео на YouTube. Тому він намагається видавати більше музичного матеріалу.

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