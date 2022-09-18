Україна обов'язково повернеться до всіх окупованих росією міст. Синьо-жовтий прапор знову буде у Херсоні, Бердянську, Мелітополі та інших містах та селах.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у черговому відеозверненні за підсумками двісті сьомого дня цієї страшної війни.

Президент нагадав, що 17 вересня у Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників, мали відзначати Дні міста.

«Які б сили окупанти не витрачали на них і що б вони там не розповідали, наш Херсон і наш Бердянськ ні хвилини не втрачали своєї української душі, ні хвилини не втрачали віри в Україну. І ні хвилини ми про них не забуваємо. І обов'язково повернемося» , — наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що Сили оборони битимуть окупантів «міцніше, ніж били до цього».

«Багато з російських солдатів уже усвідомили, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються у полон, і ми гарантуємо їм дотримання всіх прав згідно з конвенціями. І ми тиснутимемо й надалі, щоб всі окупанти це зрозуміли. Битимемо їх міцніше, ніж били до цього», — підкреслив глава держави.

Зеленський також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя. Туди доставляють продукти та ліки, привозять пенсії, з'являється енергозабезпечення, починає працювати транспорт.

«Прийде час — відбудуємо все, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!» — додав президент.

Нагадаємо, після звільнення Харківської області під Ізюмом виявили близько 440 могил, у яких поховано вбитих та закатованих українців. Президент Зеленський сказав, що росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі. Не лише українці, а й світ має дізнатися про повну правду про звірства російських окупантів.

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