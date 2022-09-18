Крим можна повернути не лише військовим шляхом, — Зеленський
Україна поступово повертає свої території, які росіяни захопили після 24 лютого. Окупований Крим може повернутись під контроль Києва дипломатичним шляхом. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.
За словами президента, він не відкидає повернення Криму після переговорів, без військової складової.
«Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом», — сказав президент.
Глава держави також зазначив, що більшість українців підтримали б дипломатичне вирішення цього питання.
Зеленський упевнений, що Україна звільнить усі захоплені росіянами міста та села. І туди обов'язково повернеться мирне життя. Так, до звільнених районів Харківської області вже доставляють продукти та ліки, привозять пенсії, з'являється енергозабезпечення, починає працювати транспорт.91
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