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У путіна завжди були проблеми: британський адмірал пояснив, чому фюрер зазнає невдач.

14:31 18 вересня 2022
Путін

Президент росії володимир путін, якого нещодавно серйозно принизили на саміті ШОС, зазнає невдач у війні проти України і не може досягти власних військових цілей. Про це пише The Guardian.

На думку адмірала сера Тоні Радакіна, війна в Україні, попри успіхи ЗСУ, може тривати досить довго. Але путіну все ж таки не вдасться досягти своїх цілей через стратегічний провал.

«Спочатку ми говорили, що це була стратегічна помилка президента путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І у такому випадку це стратегічний провал. путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі, він хотів підкорити Україну, цього не станеться», — заявив Радакін.

Як зазначив адмірал, путін намагався захопити Київ, проте провалив свій план, а також планував послабити НАТО, однак і цим не впорався.

У кремлівського правителя немає достатньої кількості особового складу, який хотів би воювати, не укомплектовано військову техніку.

«Його сили на місцях дуже слабкі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які були мужніми, вони виборюють свою країну, і вони прийняли міжнародну підтримку, яку всі ми надаємо», — зазначив Радакін.

Нагадаємо, останнім часом світові лідери неодноразово показували путіну його теперішнє місце. Це було видно під час візиту глави росії до Ірану. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, у якого з путіним нібито добрі стосунки, теж неодноразово демонстрував своє ставлення до російського «партнера».

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