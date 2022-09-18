У Генштабі заявили про 20 ударів ЗСУ по важливих об’єктах рашистів і переході ворога до «внутрішньої самомобілізації»

Протягом 207-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог продовжував зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони, паралельно завдаючи ударів по помешканнях мирних жителів.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, нарощувати атаки в Україні ворогові стає дедалі важче, зокрема й у зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну. Тож нині на території російської федерації проводяться заходи так званої «внутрішньої самомобілізації». Наприклад, в Курській області триває прихована мобілізація під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області співробітників організації «Атомохорона» залучають нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

Але Сили оборони України продовжують звільняти територію країни і за минулу добу відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Своєю чергою авіація Сил оборони здійснила 20 ударів — підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника, зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 18 вересня військові підтвердили успішне форсування річки Оскол на Харківщині.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram