При належному догляді помідори можуть плодоносити до осені, а з початком перших заморозків городники можуть почати висаджувати їх, щоб підготуватися до наступного дачного сезону.

Як стверджують автори «Дачних порад», це рекомендується робити у жовтні.

Для цього робляться лунки глибиною 15−20 см, у кожну з якої поміщають по одному цілому томату.

Лунки засипаються землею, а зверху утеплюються — листям, соломою, залишками рослин. Цей шар також має бути не менше 15−20 см.

Таке утеплення забезпечить нормальну зимівлю грядок. Його прибирають після сходу снігу.

Коли рослини підростуть, їх можна розсаджувати. При пересадці слід пам'ятати про дотримання необхідної дистанції між помідорами, підживлення та полив.

Нагадаємо, що восени також висаджується озимий часник. А у листопаді можна посадити фундук. Саджанці потрібно рясно полити (три-п'ять відер води під кожен кущ) і замульчувати тирсою. Полив слід обов'язково повторити через 5−7 днів.

Фото Pixabay

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram