40.63 / 41.52 40.17 / 41.20
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Висаджуйте помідори з першими осінніми заморозками — втомитеся збирати врожай

11:41 19 вересня 2022
Помідори

При належному догляді помідори можуть плодоносити до осені, а з початком перших заморозків городники можуть почати висаджувати їх, щоб підготуватися до наступного дачного сезону.

Як стверджують автори «Дачних порад», це рекомендується робити у жовтні.

Для цього робляться лунки глибиною 15−20 см, у кожну з якої поміщають по одному цілому томату.

Лунки засипаються землею, а зверху утеплюються — листям, соломою, залишками рослин. Цей шар також має бути не менше 15−20 см.

Таке утеплення забезпечить нормальну зимівлю грядок. Його прибирають після сходу снігу.

Коли рослини підростуть, їх можна розсаджувати. При пересадці слід пам'ятати про дотримання необхідної дистанції між помідорами, підживлення та полив.

Нагадаємо, що восени також висаджується озимий часник. А у листопаді можна посадити фундук. Саджанці потрібно рясно полити (три-п'ять відер води під кожен кущ) і замульчувати тирсою. Полив слід обов'язково повторити через 5−7 днів.

Фото Pixabay

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

«Божевільний старий» не відступить: астролог розповіла, як закінчиться війна в 2023 році

«Божевільний старий» не відступить: астролог розповіла, як закінчиться війна в 2023 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту