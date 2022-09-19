Росія «настукала» в УЄФА на тренера збірної України Петракова

Футбольні чиновники з росії вкотре підтвердили — усе, що пов'язане з Україною, викликає у мордорі істерику.

Чергова безглузда думка виникла в російському футбольному союзі (РФС) з приводу головного тренера збірної України Олександра Петракова. Коли почалося повномасштабне вторгнення військових рф на територію нашої країни, 64-річний фахівець хотів вступити в тероборону Києва та був готовий взяти в руки зброю, щоб захищати рідне місто. «Я відчував, що це нормально. Думаю, що зміг би вбити двох-трьох ворогів», — наводило слова Олександра Васильовича італійське видання Corriere dello Sport.

Ці слова мешканця-патріота своєї країни надзвичайно обурили чиновників рф. Зокрема, як повідомляє видання The Guardian, заступник генерального секретаря рфс Денис Рогачов направив до УЄФА скаргу, закликавши дискваліфікувати наставника «жовто-синіх». «Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами — росією та Україною — і є політичним посилом, що явно порушує основний принцип політичного нейтралітету», — йдеться у скарзі, при цьому не згадується вторгнення росії в Україну, що призвело до загибелі десятків тисяч невинних людей.

На запит джерела в УЄФА відмовилися коментувати цю скаргу, а в Українській асоціації футболу (УАФ) відкинули усі звинувачення росії. «Про яку дискримінацію можна говорити, якщо йдеться про націю, яка свідомо здійснює геноцид проти іншої нації?» — різко відповів представник керівного футбольного органу України.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Олександра Петракова має провести вирішальні матчі в дивізіоні В Ліги націй. 21 вересня «жовто-сині» зіграють на виїзді з Шотландією, 24-го числа зустрінуться з Вірменією в Єревані і, нарешті, 27 вересня зіграють у Кракові номінально домашній матч із тими ж шотландцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко не допоможе збірній України у вирішальних матчах Ліги націй.

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