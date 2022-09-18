Коли і на якому каналі дивитися Шотландія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У середу, 21 вересня, збірна України з футболу, яка перемогла Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0), а також зіграла з ірландцями внічию (1:1), відновить виступи у Лізі націй. Підопічні Олександра Петракова на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго зіграють перенесений матч 1-го туру проти команди Шотландії.

Раніше українці та британці перетиналися один з одним на рівні збірних у відбірному турнірі Євро-2008, а також у півфіналі плей-оф ЧС-2022. У жовтні 2006-го в Києві «жовто-сині» перемогли — 2:0, а через рік шотландці взяли реванш у Глазго — 3:1. Остання дуель суперників відбулася 1 червня 2022 року на «Хемпден Парк». Команда Петракова перемогла суперника — 3:1.

Відеоогляд матчу Шотландія — Україна — 1:3

На жаль, у вересневих поєдинках команді України через травми не допоможуть голкіпер Георгій Бущан, захисник Едуард Соболь, а також півзахисники Микола Шапаренко та Олександр Зінченко.

Є кадрові втрати і у збірної Шотландії, з якою «жовто-сині» зіграють за тиждень двічі (27 вересня — поєдинок у Кракові). В іграх з Україною британцям, які в Лізі націй двічі перемогли Вірменію (2:0 — вдома, 4:1 — у гостях) та розгромно поступилися на виїзді Ірландії (0:3), не допоможуть капітан та лідер команди, захисник «Ліверпуля» Ендрю Робертсон, а також ще два гравці оборони — Джон Суттар («Хартс»), Ліам Купер («Лідс») та форвард «Сандерленда» Росс Стюарт.

Букмекери бачать фаворитом майбутньої зустрічі підопічних Стіва Кларка. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Шотландії приймає з коефіцієнтом 2,30, а на мирний результат поєдинку та на виграш «жовто-синіх» — 3,10.

У прямій трансляції на території нашої країни поєдинок Шотландія — Україна покаже (початок — о 21:45) телеканал ICTV, який перерве телемарафон «Єдині новини» задля показу матчу національної збірної.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. Матч 1-го туру

21 вересня (середа)

Шотландія — Україна 21:45 ICTV

Становище команд у групі 1 дивізіону В Ліги націй: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй.

Фото uaf.ua

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