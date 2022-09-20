«Просуваємося вперед»: Віталій Кім розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Збройні сили України впевнено просуваються у Херсонській області, де нещодавно в черговий раз було завдано удару по Антонівському мосту, а також розповів, що нікуди не їхав з регіону.

«В інтернеті розповсюджують, що я втік кудись, до Одеси. Росіяни зовсім з глузду з'їхали. Куди бігти? Навіщо. Обстрілів поменшало. Ми просуваємося вперед. Роботи багато, бо нові укріплення треба робити вже на території ближче до Херсона. Куди тікати? Ми йдемо вперед!» — сказав Кім.

Нагадаємо, що наприкінці серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області. Тоді 109-й полк так званої «днр» відійшов зі своїх позицій, а російські десантники, які мали їх підтримати, втекли з поля бою. У Генштабі періодично повідомляють про просування Сил оборони, проте не називають райони, де це відбувається.

Тим часом в Інституті вивчення війни зазначають, що на Херсонщині росіяни намагаються сповільнити просування ЗСУ та відступати на більш захищені позиції, а не зупиняти підрозділи Сил оборони України чи намагатися контратакувати. Аналітики не виключають, що найближчими тижнями Україна може повернути більшу частину, якщо не всю, західну Херсонщину.

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