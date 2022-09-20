«Люки на танку заварені»: Юрій Бутусов тролить нові методи пропаганди рашистів

Україна впевнено громить живу силу і техніку ворога, який відчуває нестачу військових. Тому рашисти вербують на війну в Україні ув'язнених. Щоб утримати їх на позиціях, роспропаганда витончується. Що з цього виходить описав журналіст Юрій Бутусов у Фейсбуці

«Російські замполіти після Балаклійського розгрому замість злої пропаганди перейшли на вигадування анекдотів. Самозваний замполіт-блогер Олександр Ходаковський написав сьогодні історію, як український танк хотів здатися в полон, але екіпаж не зміг вибратися, оскільки люки танка були заварені! Звичайно, жодної фотографії та відео Ходаковський зробити не встиг, заряду в телефоні йому вистачило тільки щоб написати текст.



Важко уявити, навіщо заварювати люки українським танкістам, які цілком успішно провели наступ під Балаклією, де саме росіяни кинули понад 80 танків.

Очевидно, Ходаковський не в курсі, що заварювати танкові люки та бронесталь — дуже трудомістке завдання. Танк має ще нижні аварійні люки для виходу екіпажу. Щоб їх заварити треба якось зі зварювальним апаратом залізти під днище танка. Що на фронті просто неможливо.



І як змусити такий заварений танк їхати вперед на ворога? Він же такий заварений у тил може виїхати, і ніхто не відкриє? І огляд обмежений із закритим люком, можна впасти в яр чи кювет, танкісти завжди на марші з люка дивляться.



Але блогер-замполіт Ходаковський, звичайно, не може бути в курсі таких нюансів, він захоплює танки, не виходячи з інтернету.



Російська пропаганда жене у бій зеків-штрафників, і їм треба показати, що штрафники застосовуються з обох боків. Моральний дух російських військових упав настільки, що замість бадьорих історій про могутню «другу армію світу» російські замполіти переконують солдатів, що в Україні теж нібито всі здаються в полон і добровільно кидають техніку.

Повірити у таке може лише людина з рівнем інтелекту прихильника путіна".

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні.

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