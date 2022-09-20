Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою та братом

Співачка Тіна Кароль, яка від початку російського вторгнення випустила першу пісню, показала рідкісне сімейне фото. Вона опублікувала світлину з мамою та старшим братом Станіславом. Так артистка привітала Світлану Андріївну з днем народження. Жінці виповнилося 62 роки.

«З днем народження, мамо!», — коротко привітала Тіна у соцмережі.

Нагадаємо, Кароль досить стримано розповідає про особисте життя та зрідка публікує світлини з рідними. Відомо, що брат Тіни одружений з рідною сестрою акторки Ірми Вітовської.

Раніше в програмі «Світське життя» Тіна Кароль розповідала, як відбувалось сватання.

«Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наташу, сестру Ірми за Стасіка, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку», — ділилася співачка.

Також Тіна Кароль розповідала, що її 64-річний батько Григорій Самійлович вирішив вступити до тероборони.

Під час війни Тіна Кароль збирає кошти для України у світі та виступає перед нашими захисниками. Співачка власним коштом придбала квартиру для родини з Маріуполя.

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