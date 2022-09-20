путін хоче швидше завершити війну в Україні, і Київ повинен бути в одному розумінні з москвою. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів в інтерв'ю програмі News Hour на телеканалі PBS.

Президент Туреччини також висловився щодо захоплених українських земель. На його переконання, повернення захоплених росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.

«Коли ми говоримо про взаємну домовленість, це те, що ми маємо на увазі. Якщо мир буде встановлено в Україні, звичайно, повернення землі, куди було здійснено вторгнення, стане дійсно дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що є бажаним. путін робить певні кроки. Ми робимо певні кроки. Землі, які зазнали вторгнення, будуть повернуті Україні», — наголосив Ердоган.

Також за словами Ердогана, Україна та росія домовились про обмін заручників. Наразі йдеться про 200 людей.

«В Узбекистані, я зустрівся з президентом, і у нас відбулися дуже розгорнуті обговорення з ним. Він насправді показує мені, що готовий завершити це якомога скоріше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це доволі проблематично. 200 полонених буде обмінено на основі домовленості між сторонами», — заявив Ердоган.

Водночас Реджеп Тайїп Ердоган додав, що ще з 2014 року закликає путіна повернути анексований Крим.

«Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам — ред.), якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, і Україну, і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено», — сказав турецький президент.

До слова, в посольстві США оцінили шанси завершити війну з росією до 2023 року.

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