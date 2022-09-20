На доплати до пенсії не чекайте: названо пільги при виході на пенсію ветеранів праці

Пенсіонери, які мають звання «Ветеран праці», часто цікавляться, чи мають вони якісь пільги та як це може позначитися на їхній пенсії.

Юрист Сергій Коробкін на сторінках «НаПенсії» відповідає, що для ветеранів праці (у тих, хто має відповідне посвідчення) законом передбачено деякі пільги, але вони ніяк не стосуються пенсійних виплат.

Він нагадує, що статус «Ветеран праці» надається на підставі закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні».

За його інформацією, серед гарантованих пільг такі:

• першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінного каменю). Пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу — це 3470 гривень;

• переважне право на забезпечення санаторно-курортного лікування, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

• звільнення від плати за землю (згідно з Податковим кодексом, надається всім пенсіонерам за віком).

Нагадаємо, раніше Коробкін також пояснив механізм розрахунку доплати до пенсії за наднормативний стаж.

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