У ПФУ пояснили механізм розрахунку надбавки до пенсії за «зайві» роки роботи: як перевіряти ще раз чиновників

Доплата за наднормативний стаж — одна з основних надбавок до пенсії. Розмір доплати залежить від тривалості страхового стажу та розміру пенсії.

Іноді пенсіонери, які мають багато років стажу, сподіваються отримати суттєву надбавку за «перероблені роки», але насправді не завжди виходить так.

До редакції «НаПенсії» звернувся чоловік, у якого 45 років страхового стажу. Він на пенсії з 1998 року.

Заявник вважає, що після підвищення пенсії з 1 липня йому мали додати 364,86 грн (18 років х 2027 гривень = 364,86 грн). Насправді доплата склала всього 16,74 гривень.



Незалежний юрист Сергій Коробкін на прикладі пояснив як розраховується розмір доплати. При цьому він зазначив, що у чоловіка 18 «перероблених років», отже розмір надбавки становить 18%. Відсоток береться від прожиткового мінімуму, оскільки основний розмір пенсії заявника вищий за мінімальний.



З 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум для пенсіонерів становив 1934 гривні. Розмір надбавки за наднормативний стаж у цьому випадку становив 348,12 гривні (1934 грн х 18%).

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень. Наразі розмір доплати за перероблені роки становить 364,86 гривні (2027 грн х 18%). Збільшення справді становило лише 16,74 гривні.

Коробкін пояснив, що доплату за наднормативний стаж встановлено чоловікові давно. Її розмір трохи збільшився: було 348,12 гривні, а стало 364,86 гривні.

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