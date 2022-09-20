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Здоров'я та медицина

«Пальці швидко перестануть німіти»: готуємо цілющий відвар з насіння льону

21:30 20 вересня 2022
цілющий відвар із льону

Інколи після 50 років у людей починають німіти пальці рук і ніг. Зазвичай це пов'язано із погіршенням роботи судин (часто через проблеми в шийному відділі хребта). Ситуацію можна покращити, вживаючи насіння льону, повідомляє Телеграм-канал «Фазенда. Сад та город»:

«Увечері потрібно взяти 1/3 склянки насіння льону, залити 1 л води, довести до кипіння і витримати 2 години на водяній бані. За ніч відвар повинен настоятися, а вранці його слід процідити.

Повинно вийти приблизно 850 мл киселеподібної рідини. Її потрібно випити за 5 днів: по 1/3 склянки вранці натщесерце і ввечері до їди.

Для того, щоб досягти ефекту, варто посидіти на такому киселі 15 днів. А за три місяці курс повторити".

За словами авторів каналу, результат не змусить себе чекати — ви не тільки краще почуватиметеся, але й будете мати кращий вигляд.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вдома приготувати ліки проти застуди з лимона та хрону, а також для нормалізації тиску з калини.

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