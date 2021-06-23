Чому через проблеми в шийному відділі хребта виникають головний біль, запаморочення, німіють руки: відповідає невролог

Той, хто подовгу працює за комп'ютером, добре знає цей підступний стан: шия заніміла так, що не можна повернути голову, перед очима туман. Якщо різко встати, голова може піти обертом. Як попередити цей стан? Які обстеження потрібні, щоб виявити зміни в шийному відділі хребта? Чим вони загрожують? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла невролог, рефлексотерапевт, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика, головний науковий співробітник Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами доктор медичних наук Ольга Коваленко.

«При різкому гальмуванні транспорту можна травмувати шию»

— Вітаю, Ольго Євгенівно! Телефонує Оксана з Дрогобича Львівської області. Мені немає ще й 50 років, але з віком дедалі сильніше і частіше турбують головний біль, перепади тиску, іноді виникає запаморочення. Підозрюю, що це може бути через шию. Я маю рацію?

— Вірогідно, так. Люди також скаржаться на метеозалежність, погіршення зору, розлад сну, панічні атаки, біль у руках. З віком ці прояви наростають — зміни в шийному відділі хребта призводять до порушення кровопостачання мозку.

У групі ризику — люди, котрі мають аномалії в шийному відділі та хребтових артеріях.

Небезпечні травми шиї, навіть легкі, на які багато хто не звертає уваги. Пошкодження хребта можуть виникнути ще при народженні (під час важких пологів) або через неприпустиму зарядку, безграмотну мануальну терапію. Часто причина — в різкому гальмуванні транспорту, коли голова йде вперед, а потім різко відкидається назад (хлистова травма).

Шкідливий сидячий спосіб життя — статична напруга в шийному відділі ускладнює кровопостачання головного мозку. Шия не підготовлена до тривалих навантажень, особливо якщо людина не тренує довгі м'язи спини та шиї, котрі оптимально утримують хребет. Можна зрозуміти, коли сидіти довго і відносно нерухомо змушує професія (швачка, айтішник). Але чому так бездумно ставляться до здоров'я ті, хто годинами не відривається від екрана смартфона або планшета?

— Телефонує Галина Іванівна, 81 рік. Майже десять років турбують запаморочення, шум і дзвін у голові, порушення ходи. Періодично німіє ліва половина обличчя, двоїться в очах. МРТ показало зміни в мозковій тканині та шийному відділі хребта, а сканування судин мозку і шиї — порушення венозного кровотоку, звуження лівої хребтової артерії. Один місяць пила 11 препаратів, приймала крапельниці, другий — вісім видів ліків, а результатів немає. Яке лікування допоможе чи просто треба звикати з цим жити?

— Не можна звикати до хвороби! Вам призначали сучасні препарати, але цього замало. Крім того, крапельне введення ліків не завжди оптимально. Розчин переповнює кров'яне русло, порушує венозний відтік, посилюючи порушення мозкового кровообігу. Крім вікових змін судин, вас ще турбують проблеми у вертебробазилярному басейні. А це вимагає комплексного підходу.

— Що таке вертебробазилярний басейн?

— Це дві хребтові артерії, які з'єднуються в одну — базилярну, а також їх гілки. Найбільша з них — основна мозкова артерія — живить задні відділи великих півкуль головного мозку, де фокусується зоровий образ. Ось чому порушення зору часто буває через проблеми з шийним відділом хребта. А сам вертебробазилярний басейн забезпечує живленням третину речовини мозку, зокрема і дуже важливу зону — мозочок, стовбур мозку, де розташовані дихальний, судиноруховий, вегетативний центри.

Стежте, щоб голова під час сну була у правильному комфортному положенні, а для цього потрібно спати на ортопедичній подушці. Корисно робити легку зарядку, виконувати самомасаж — точковий, зональний, а також використовувати аплікатори: пластмасові, металеві, дерев'яні. Навіть такі прості підходи поліпшать стан.

Кому загрожують проблеми з шийним відділом хребта

Тим, хто переніс травми, навіть давні й легкі.

Неправильно робить зарядку.

Проходить безграмотну мануальну терапію.

Людям, змушеним довго перебувати в одній позі.

Тим, у кого є аномалії в цьому відділі хребта і судинах, що живлять головний мозок.

«Роблячи зарядку, неприпустимо крутити головою»

— «ФАКТИ»? Лілія з Черкас. Зранку відчуваю себе ліпше, а до вечора голова стає важкою, свинцевою. Чому?

— Протягом дня наростає напруження м'язів у шийному відділі, підвищується тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Тому виникає головний біль напруження, порушується венозний відтік. Зміна кровообігу підсилює ці симптоми. Може виникнути запаморочення, іноді людина скаржиться на помутніння зору.

Щоб уникнути неприємних відчуттів, використовуйте аплікатори, котрі розслаблюють потиличні м'язи, надпліччя. Корисно робити масаж дерев'яними роликами на ручці, приймати вітаміни групи В — вони мають нейрозахисні властивості, злегка знеболюють, поліпшують метаболізм і стан мозку.

— Небезпека в тому, що у мене між лопатками і на попереку дві нехороші родимки…

— Можна, поклавши по шматочку вати, заклеїти їх пластиром. Також намагайтеся розташувати аплікатори так, щоб не зачепити родимки.

— Турбує Ольга з Бучача Тернопільської області, 48 років. У мене сидяча робота, і надвечір дуже затікає шия. Я намагаюся робити вправи, повертаючи голову праворуч і ліворуч. Це допоможе?

— Тільки якщо робити правильно: не повертати голову рвучко, різко не крутити шиєю. Всі рухи мають бути плавними і з невеликою амплітудою. Повертаючи голову праворуч-ліворуч, повільно дійдіть до крайньої точки і затримайтеся в ній. Нахили голови вперед-назад припустимі тільки під кутом 10−15 градусів. Якщо більше, можна спровокувати шийний стеноз, що небезпечно звуженням спинномозкового каналу і підвищенням тиску ліквору.

Зарядка буває різною. Якось на одному каналі побачила сюжет, як робить ранкову гімнастику хлопчина тіктокер. Він стрибав і тряс головою так, що стало страшно, особливо коли за ним рухи почали повторювати ведучі програми.

— Мене звати Марина, я з Дніпра. У сина в березні минулого року виникла тріщина щитоподібного хряща ліворуч (син займається боротьбою). Пролікувався, але досі під трахеєю справа з'являється біль, який триває по 10−20 хвилин. Що порадите?

— Через травму, ймовірно, виникли зміни в шиї, які провокують простріл. Корисно робити самомасаж шиї, правильні вправи без грубої амплітуди (не можна сильно розмахувати головою), лежати на різних аплікаторах. Але насамперед слід поглиблено обстежитись: зробити рентген шиї з функціональними пробами, можливо, МРТ.

— Біль минеться?

— Так. Але приділяти увагу потрібно не хрящу (він уже зажив), а шиї. Можна використовувати мазь з нестероїдними протизапальними засобами, бджолиною або зміїною отрутою, змащуючи шию ззаду. Рекомендується приймати вітаміни групи В протягом трьох-чотирьох тижнів.

Важливі дослідження шиї Рентген із функціональними пробами.

Доплерівське сканування судин шиї та мозку.

МРТ.

«Перед виконанням кожної вправи потрібно добре розтерти долоні»

— Пряма лінія? Телефонує Надія з Києва, 51 рік. Через проблеми з хребтом у мене дуже болить шия, німіють руки. Роблю все, що призначив лікар: пропила ліки, виконую зарядку, яку знайшла в Інтернеті. Але відчутного поліпшення немає. Що мені допоможе?

— Не робіть вправ з Інтернету. Неприпустимо різко закидати голову назад: це провокує і посилює нестабільність у шийному відділі. Потім хребці зсуваються, починають подразнювати нервові закінчення, зокрема і ті, що ведуть до рук. Виникає підвищений артеріальний тиск, оніміння (парестезія) рук.

Неправильна зарядка погіршує стан, подразнює симпатичний нерв, який огинає хребтові артерії, що призводить до зміни артеріального тиску.

— Буває, що роблю зарядку — і мене починає нудити…

— Ви обмежуєте венозну мережу навколо хребетних артерій, тим самим підвищуєте їх тонус, підсилюєте кровотік. Після зарядки по стиснутій венозній мережі відтік крові утруднений, і підвищується внутрішньочерепний тиск.

— Які вправи корисні?

— Вони прості, але ефективні. Перед виконанням кожної слід добре розтерти долоні, імітуючи миття рук. Можна і вимити руки, зробити масаж великого пальця — проєкції зони мозку. Перша вправа «кішечка»: кисті рук беремо в замок, ставимо на потилицю і максимально відтягуємо лікті назад сім — десять разів.

Вправа «спіралька»: впираємо вертикально чотири пальці в потиличну зону, а великий — під потилицю. Він йде в бік спіралькою, наче «підколупуючи» череп. Відразу відчувається, де більш напружена зона.

Вправа «щипці» або «погони». Рука висить вільно або лежить на столі, а пальці іншої захоплюють плечову зону — і відпускають. Повторюємо з протилежного боку. Вправа, яку я називаю «пучечки». Там, де шия переходить в надпліччя, пальцями, складеними в пучечки, крутимо від центру в сторону. Опосередковано знімається напруження м'язів, які розташовані в зоні вегетативних вузлів.

Наостанок потерли долоні і повторили «кішечку» або просто розім'яли вуха. Вони іннервуються відразу п'ятьма нервами, тому посилають активний сигнал на стовбур мозку.

Також добре розслаблюють і розтягують хребет вправи з великим м'ячем.

— Телефонує Андрій. Через проблеми в шийному відділі хребта лікар порекомендував регулярно плавати. Це дійсно допоможе?

— Плавання корисно для хребта. Але краще плавати на спині і в жодному разі не закидати голову. Або плавайте вертикально, опускаючи ноги вниз.

— А можна робити масаж?

— Класичний масаж у грамотного масажиста не зашкодить. Але не у мануального терапевта, який використовує силові елементи і приступає до маніпуляції, не поцікавившись, чи є у пацієнта рентген.

Як допомогти шиї Робити правильну гімнастику.

Спати на ортопедичній подушці.

Використовувати аплікатори.

Плавати.

За призначенням лікаря пропити курс вітамінів групи В.

Раніше лікар-офтальмолог вищої категорії, професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця доктор медичних наук Оксана Вітовська розповіла, як допомогти очам, втомленим через роботу за комп'ютером, і які захворювання може «побачити» лікар на очному дні.



Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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