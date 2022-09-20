«Кур'єр служби доставки» відкрив стрілянину на вулиці Дніпра: поранений перехожий

У вівторок, 20 вересня, у Дніпрі на вулиці Героїв Крут сталася стрілянина. Очевидці почули близько 5 пострілів.

НП сталася близько 12:30. Стріляти міг чоловік із сумкою Glovo. Потерпілого поранено у руку, передає «Інформатор».

Поліцейські, яких викликали на місце стрілянини, з'ясували, що чоловік стріляв з травматичного пістолета. Потім він зник на сірому Chevrolet. Машину виявили приблизно за годину на вулиці Короткій. Порушника у ній не було.

Поліція продовжує шукати стрілка.

Нагадаємо, місяць тому у Швеції 15-річний підліток розстріляв відвідувачів торговельного центру. Перед цим невідомий скоїв масове вбивство у місті Цетині у Чорногорії. Внаслідок цього загинули 11 людей, у тому числі діти.

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