«Суперський рецепт» від української господині: готуємо свинячі ніжки так, щоб вони вийшли ніжними та ароматними (відео)

Відомо безліч рецептів страв зі свинини. Наприклад, свинячі ніжки можна використовувати не тільки при приготуванні холодцю, але й маринувати або запікати у духовці.

Спочатку відварені, а потім запечені свинячі ніжки у медово-соєвому соусі виходять дуже ніжними та ароматними. Рецепт закуски пропонує YouTube-канал «Смачно, просто та доступно».

Запечені свинячі ніжки Продукти:

- ніжки — 4шт

- сіль-2 ст. л

- спеції

- цибуля — 1 шт

- морква — 1 шт Маринад :

- часник — 3 зубки

- соєвий соус — 30мл

- мед-1 ст. л

- аджика-1 ч. л Весь процес приготування закуски показано на відео.

У коментарях господині дякують за рецепт, називають його «суперським» — простим та зрозумілим.



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