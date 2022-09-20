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«Суперський рецепт» від української господині: готуємо свинячі ніжки так, щоб вони вийшли ніжними та ароматними (відео)

18:15 20 вересня 2022
свинячі ніжки

Відомо безліч рецептів страв зі свинини. Наприклад, свинячі ніжки можна використовувати не тільки при приготуванні холодцю, але й маринувати або запікати у духовці.

Спочатку відварені, а потім запечені свинячі ніжки у медово-соєвому соусі виходять дуже ніжними та ароматними. Рецепт закуски пропонує YouTube-канал «Смачно, просто та доступно».

Запечені свинячі ніжки

Продукти:
- ніжки — 4шт
- сіль-2 ст. л
- спеції
- цибуля — 1 шт
- морква — 1 шт

Маринад :
- часник — 3 зубки
- соєвий соус — 30мл
- мед-1 ст. л
- аджика-1 ч. л

Весь процес приготування закуски показано на відео.

У коментарях господині дякують за рецепт, називають його «суперським» — простим та зрозумілим.


Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачні деруни «Бандуряники» за старовинним лемківським рецептом.

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