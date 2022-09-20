«Суперський рецепт» від української господині: готуємо свинячі ніжки так, щоб вони вийшли ніжними та ароматними (відео)
Відомо безліч рецептів страв зі свинини. Наприклад, свинячі ніжки можна використовувати не тільки при приготуванні холодцю, але й маринувати або запікати у духовці.
Спочатку відварені, а потім запечені свинячі ніжки у медово-соєвому соусі виходять дуже ніжними та ароматними. Рецепт закуски пропонує YouTube-канал «Смачно, просто та доступно».
Запечені свинячі ніжки
Продукти:
- ніжки — 4шт
- сіль-2 ст. л
- спеції
- цибуля — 1 шт
- морква — 1 шт
Маринад :
- часник — 3 зубки
- соєвий соус — 30мл
- мед-1 ст. л
- аджика-1 ч. л
Весь процес приготування закуски показано на відео.
У коментарях господині дякують за рецепт, називають його «суперським» — простим та зрозумілим.
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