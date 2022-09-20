Смачні деруни «Бандуряники» за старовинним лемківським рецептом: готуються легко і просто — в духовці на капустяному листі (відео)

Існує багато рецептів приготування картопляних оладок — дерунів. Наприклад, ресторатор Володимир Ярославський радить добавляти цибулю та сметану, аби ця страва була ніжнішою та ароматнішою.

А автор «Куховаримо разом» поділилися старовинним лемківським рецептом дерунів бандуряників. Від схожих рецептів він відрізняється тим, що у страві використовують капустяне листя.

Інгредієнти: Картопля — 1кг:

Яйця — 2 шт.;

Мука — 4 столові ложки;

Сметана — 4 столові ложки;

Цибуля — 1 шт.;

Сіль, перець — за смаком;

Листя свіжої капусти Для підливи: Олія — 3 столові ложки;

Цибуля — 1 шт.;

Гриби — 200 г;

Сметана — 200 мл;

Мука — 1 столова ложка;

Сіль, перець — за смаком.

Господиня змішує інгредієнти для дерунів, подрібнивши на тертці картоплю та цибулю, та викладає суміш у капустяни листя. Бандуряники готуються 40 — 50 хвилин при температурі 180−200 градусів. За її словами, смак бандуряників відрізніється від смаку звичайних дерунів.

За час, поки печуться бандуряники, готується грибна підливка. Для неї цибулю та гриби тушкують окремо — першу до прозорості, другі — до випаровування всієї рідини. До цибулі додають борошно та доводять до золотистого кольору, і лише після цього змішують з грибами та додають сіль, вливають сметану. Суміш продовжують тримати на вогні — протягом п'яти хвилин після того, як вона почала кипіти. Підливка готова!

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Фото — скріншот

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