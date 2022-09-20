М’які, смачні та довго не черствіють: готуємо ароматні яблучні пряники

Цього року урожай яблук на славу, то ж винахідливі господині шукають нові та цікаві рецепти приготування страв із ними. Відома фудблогерка Марія Михальченко пропонує спробувати буденну випічку до чаю: яблучні пряники. Це печиво, попри свою простоту, підкорить кожного смаком та ароматом.

Інгредієнти:

1 ч. л. вершкового масла

370 г очищених яблук

сік половини лимона

1 ч. л. меленої кориці

370 г борошна

1 ч. л. розпушувача

175 г цукру

1 яйце

110 г вершкового масла

0.5 ч. л. солі

1 ч. л. ванілі

Поетапно приготування яблучного печива можна побачити за посиланням.

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