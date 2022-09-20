М’які, смачні та довго не черствіють: готуємо ароматні яблучні пряники
Цього року урожай яблук на славу, то ж винахідливі господині шукають нові та цікаві рецепти приготування страв із ними. Відома фудблогерка Марія Михальченко пропонує спробувати буденну випічку до чаю: яблучні пряники. Це печиво, попри свою простоту, підкорить кожного смаком та ароматом.
Інгредієнти:
- 1 ч. л. вершкового масла
- 370 г очищених яблук
- сік половини лимона
- 1 ч. л. меленої кориці
- 370 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 175 г цукру
- 1 яйце
- 110 г вершкового масла
- 0.5 ч. л. солі
- 1 ч. л. ванілі
Поетапно приготування яблучного печива можна побачити за посиланням.
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