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М’які, смачні та довго не черствіють: готуємо ароматні яблучні пряники

22:30 20 вересня 2022
яблучні пряники

Цього року урожай яблук на славу, то ж винахідливі господині шукають нові та цікаві рецепти приготування страв із ними. Відома фудблогерка Марія Михальченко пропонує спробувати буденну випічку до чаю: яблучні пряники. Це печиво, попри свою простоту, підкорить кожного смаком та ароматом.

Інгредієнти:

  • 1 ч. л. вершкового масла
  • 370 г очищених яблук
  • сік половини лимона
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 370 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 175 г цукру
  • 1 яйце
  • 110 г вершкового масла
  • 0.5 ч. л. солі
  • 1 ч. л. ванілі

Поетапно приготування яблучного печива можна побачити за посиланням.

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