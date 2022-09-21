ЗСУ не дозволили великій колоні окупантів переправитися через Дніпро: у противника величезні втрати

За минулу добу російські загарбники завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні, здійснили понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов’янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов’янську ТЕС. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка», — йдеться у повідомленні.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі, в тилових районах, на суттєвому віддалені від лінії фронту.

«Середдень спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали. За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як „Герань-2“. Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри», — йдеться у повідомленні.

Також в небі над Чарівним на Херсонщині знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині — присічено спробу повітряної розвідки окупантів — 2 «Орлани-10» збито.

«Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро. Кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки — понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних „'Мста-С“ і звичайних „Мста-Б“, ще самохідні гаубиці „Акація“, самохідних артустановки», — повідомили в командуванні.

Як писали «ФАКТИ», військові аналітики вважають, що ЗСУ можуть відвоювати більшу частину Херсонщини вже найближчими тижнями. А голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Збройні сили України впевнено просуваються у Херсонській області, де нещодавно в черговий раз було завдано удару по Антонівському мосту.

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