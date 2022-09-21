Козаків із Кубані заманюють у росгвардію, а «добровольців» із Чити — нібито на будівельні роботи в Україні, — Генштаб

За добу ворог завдав 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Серед них — Харків, Запоріжжя, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Проте підрозділам наших військ вдалося відбити атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника — зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво російської федерації оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої «внутрішньої самомобілізації». У військах казачого товариства «всєвєлікого войска донского» здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про умови залучення в рф до війни з Україною ув'язнених, зокрема, й найнижчої їх касти — «опущених».

Фото Генштабу ЗСУ

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