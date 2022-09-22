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Вирішив заощадити на паливі, але доведеться заплатити штраф: що буде з водіями, які порушують закон

13:03 22 вересня 2022
Вирішив заощадити на паливі, але доведеться заплатити штраф: що буде з водіями, які порушують закон

В останні місяці через суттєве подорожчання бензину в Україні безліч водіїв вигадали, як почати економити. Вони пересіли на малолітражний транспорт, яким вважається мопед та скутер.

Про це пише «Автотема» .

Однак, як виявилось, не все так просто. За відсутності потрібної категорії водіння кермувальник може отримати величезний штраф, а то й позбутися транспортного засобу.

Справа в тому, що для того, щоб сісти за кермо умовного мопеда, потрібно отримати спеціальну категорію «А1». Тобто якщо у людини у посвідченні водія стоїть категорія «В», або навіть просто «А», їй водити мопед або подібний транспортний засіб не дозволяється під загрозою штрафу.

Так, згідно з ч.2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення кермування транспортним засобом особою, яка не має на це права, передбачає накладення стягнення у розмірі 3400 грн.

Якщо ж порушення повторилося протягом року, то сума штрафу вже становить 40 800 гривень, а ви втрачаєте право кермувати транспортним засобом на строк від п'яти до семи років. Також правоохоронці можуть вилучити у вас мопед або будь-який інший транспортний засіб, яким ви незаконно управляли.

В результаті часом трапляється так, що сума штрафу за керування мопедом без відповідного посвідчення у кілька разів перевищує вартість самого мопеда, тому краще кілька разів подумати перед рішенням його придбати.

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