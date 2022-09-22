Американський генерал назвав ціль США після можливого ядерного удару рф по Україні

Кремлівські посіпаки в черговий раз шантажують світ ядерною зброєю. США відповідатимуть «нищівним» ударом по росії, якщо володимир путін застосує ядерну зброю в Україні. Про це виданню Daily Mail заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач Збройних сил США в Європі. Його коментарі з'явилися після того, як путін оголосив про часткову мобілізацію в рф і погрожував застосувати ядерну зброю.

Ходжес заявив, що США «не обов'язково відповідатимуть ядерною зброєю», але в будь-якому випадку намагатимуться знищити Чорноморський флот росії або російські бази на Кримському півострові. Генерал, який обіймав посаду командувача ЗС США в Європі з 2014 по 2018 рік, наголошує, що ймовірність того, що путін віддасть наказ про нанесення ядерного удару, є дуже низькою. Водночас, за його словами, від Президента США Джо Байдена можна очікувати швидкої та рішучої реакції.

«(путін) знає, що США будуть змушені відповісти, якщо росія застосує ядерну зброю», — каже він.

Ходжес вважає, що путін і його оточення насправді не бажають робити нічого, що могло б призвести до вступу США у пряму війну. Він зазначає, що лише війна проти України вже завдала шкоди недостатньо оснащеній російській армії. Досвідчений американський генерал також не бачить, що оголошена путіним часткова мобілізація об'єднає якісь сили, які матимуть «значущий вплив».

«Не думаю, що багатьох з них (резервістів) можна обдурити цією нелогічністю, і не очікую, що багато з них підуть служити за призначенням», — зауважив він.

Навіть якщо росія і збере якісь нові війська зі своїх резервістів, Ходжес зазначає, що на їх оснащення підуть місяці, перш ніж вони будуть готові до відправки в Україну. За його словами, серед росіян немає особливого ентузіазму вступати в армію і брати участь у бойових діях в рамках так званої «спецоперації», яка розтягнулася з кількох днів у лютому до семимісячної війни.

Нагадаємо, західні лідери вбачають в заяві кремлівського диктатора про часткову мобілізацію в рф ознаки паніки.

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