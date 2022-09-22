Навіть якщо ворог розбомбить котельні: влада Києва розповіла, як має намір обігрівати будинки в столиці взимку

Незважаючи на підступні задуми російського ворога залишити Київ без засобів обігріву взимку, влада столиці не має наміру йти на поступки противнику і вирішила закупити пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це написав у своєму Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Столиця придбає мобільні пересувні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи та працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто», — заявив мер.

Також він повідомив про проведення переговорів із німецькими партнерами щодо допомоги Києву у підготовці до опалювального сезону.

«Цей опалювальний сезон буде дуже складним в умовах військового стану. Звернувся до Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати Києву у якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву», — зазначив Кличко.

Нагадаємо, Віталій Кличко вже заявляв, що Київ готується до опалювального сезону у посиленому режимі з огляду на серйозність ризиків, пов'язаних із російською агресією. Зокрема, придбано резервне паливо для ТЕЦ, додаткову спецтехніку, зокрема аварійно-ремонтні авто. Проводиться перевірка системи електропостачання, яка є резервною для забезпечення тепла.

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