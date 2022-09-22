У четвер, 22 вересня, стало відомо, що Джонні Депп зустрічається зі своїм адвокатом Джоель Річ. Вона представляла актора на суді у Лондоні у 2020 році. Депп тоді подав позов проти британської газети The Sun, яка в одній зі своїх публікацій стверджувала, що Джонні бив свою дружину Ембер Герд.

Виграти позов проти видання актору не вдалося. Але, як з'ясувалося тепер, це не лише не зіпсувало його відносин з адвокатом, а й вивело їх на новий рівень. Про це повідомляє 22 вересня американське видання US Weekly .

За його даними, Депп та Річ відчувають один до одного глибокі почуття. Їхній роман триває вже кілька місяців. Кінозірка та адвокат досі зустрічалися таємно. Джонні знімав для їхніх побачень номери у готелях. Джоель була присутня на судових засіданнях у квітні та травні, коли актор судився з колишньою дружиною Ембер Герд у США. Річ тоді не представляла інтереси Деппа. Його захищала інший адвокат — Камілла Васкес. Джоель сиділа в залі, хоч і не мала це робити.

Але навесні на її присутність ЗМІ майже не звернули увагу. Всі були поглинені шокуючими подробицями сімейного життя Деппа та Герд. Крім того, активно обговорювалися чутки, що Джонні має роман із… Каміллою! Васкес навіть довелося робити публічну заяву з цього приводу та спростовувати плітки.

Відносини з Річ — перший любовний зв'язок Деппа після його розлучення з Герд. Що стосується Джоель, то вона поки що офіційно перебуває у шлюбі, але з чоловіком не живе. Річ подала на розлучення. У неї двоє дітей.

Нагадаємо, у Деппа також двоє дітей — син та дочка. Їхня мати — французька співачка та актриса Ванесса Параді, з якою Джонні жив з 1998 по 2011 роки включно.

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