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Спорт

Капітан «Зорі» перейшов до «Шахтаря» (відео)

9:19 23 вересня 2022
Єгор Назарина

Донецький «Шахтар», який розгромив німецький «Лейпциг» (4:1) та зіграв унічию з шотландським «Селтиком» (1:1) у груповому турнірі Ліги чемпіонів, здійснив черговий трансфер.

Новачком «гірників» став капітан луганської «Зорі» 25-річний півзахисник Єгор Назарина. Обидва клуби поки що зберігають «мовчання» з приводу переходу, але футболіст уже з'явився в заявці донецького клубу на сайті української прем'єр-ліги. Щоправда, при цьому Єгор не зможе допомогти «гірникам» у Лізі чемпіонів, оскільки зміни до заявок учасників у єврокубках уже вносити не можна.

Додамо, що Назарина виступав за «Зорю» з 2020 року, ставши з луганчанами в 2021-му бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом розіграшу національного кубка. Загалом футболіст провів за «Зорю» у всіх турнірах 59 матчів, у яких забив 3 м'ячі.

У свою чергу, луганський клуб уже підшукав заміну своєму лідеру. Гравцем «Зорі» став ексфутболіст збірної України (7 матчів, 1 гол) 31-річний півзахисник Євген Шахов, який свого часу ставав фіналістом Ліги Європи з «Дніпром», а останні два роки виступав у Греції за АЕК.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з футболістом із Нідерландів Джастіном Лонвейком.

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