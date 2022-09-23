Сім ознак того, що яблука та груші у вашому саду дозріли

Осінь — час висадки озимих, наприклад, часнику, і збирання врожаю, у тому числі яблук та груш. Фрукти дозрівають у різний час — залежно від сорту. Втім, є кілька способів визначити, «готові» вони чи ні.

Сім ознак того, що фрукти дозріли, пропонують автори «Дачника» .

1. Найпростіший спосіб визначити, чи дозрів урожай плодових дерев — спробувати на смак.

2. Плоди повинні відриватися без зусиль.

3. Здорові плоди починають опадати. При цьому не йдеться про гнилі або хворі яблука та груши.

4. Те, що дозріло яблуко, підтвердить хімічний тест. Для цього потрібно розрізати плід і капнути йодним розчином (1:15). Якщо м'якуш залишився білим, значить, яблуко дозріло; почорнів — збирати врожай зарано.

5. У зрілих яблук забарвлення у плодоніжки зазвичай стає світлішим. Шкірка перезрілої груші набуває фіолетового відтінку, а м'якоть — насичено-жовтий.

6. На зрілому плоді при натисканні повинні залишатися вм'ятини, шкірка, що лопнула, — ознака перезрівання.

7. Насіння дозрілого плоду має бути темно-коричневим.

Також восени плодові дерева підживлюють, наприклад, вносять навколо стовбура перегній чи компост.

Зібрані яблука не рекомендують зберігати поряд з іншими овочами та фруктами. У процесі зберігання вони продовжують дозрівати та виділяти етилен, що може сприяти, наприклад, прискоренню проростання картоплі.

Фото Pixabay

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