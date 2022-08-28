Не думайте покласти поряд з картоплею: де і як зберігати яблука взимку

Кожному садівникові хочеться довше зберегти зібраний урожай, зокрема, якщо йдеться про улюблені українцями та їхніми дітьми яблука.

Наприклад, деякі ресурси радять обробляти зібрані плоди перед тривалим зберіганням гліцерином. Для цього їх просто протирають чистою ганчірочкою, змоченою в гліцерині, укладають у картонні коробки або ящики, після чого присипають тирсою та іншими адсорбуючими матеріалами.

Класичним варіантом зберігання цих фруктів прийнято вважати зберігання паперу, зазначає канал Дачник .

Однак при паперовій упаковці яблук потрібно стежити, щоб плоди якнайменше контактували з нею, і укладати плоди рядами, але не дуже часто, адже нижні ряди під вагою верхніх можуть пом'ятися, ніж запуститися механізм гниття.

А ось сусідство яблук з іншими овочами та фруктами під час тривалого зберігання небажане. Це зумовлено тим, що в процесі зберігання яблука продовжують дозрівати та виділяти етилен. Цей газ може сприяти прискоренню проростання картоплі.

У процесі підготовки яблук до зберігання важливо дотримуватись певних правил.

Не допускати збору врожаю пізніше і раніше належного — плоди, що перестигли, менше зберігається, а недостиглі — швидше за все будуть несмачними.

Акуратно зривати кожне яблуко, захоплюючи його долонею. Найкраще зривати плоди з плодоніжкою, яка збереже їх від проникнення різних мікроорганізмів.

Не витирати плоди, зберігаючи природний віск, яким покриті яблука — це додатковий захисний механізм та гарантія тривалого збереження.

Помістити зібрані плоди до карантину на 2 — 3 тижні. У цей час необхідно періодично сортувати їх, ретельно оглядати та прибирати яблука з будь-якими вм'ятинами та ін. ушкодженнями. Після цього повинні залишитися плоди, які підходять для тривалого зберігання.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як і де варто зберігати картоплю.

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