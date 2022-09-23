Українці всього за кілька годин зібрали понад 10 мільйонів гривень на реабілітацію звільнених із полону «азовців»

Після повернення з полону українських військових, у тому числі й захисників «Азовсталі», патронатна служба «Янголи Азова» оголошувала терміновий збір коштів для реабілітації бійців.

«Наші герої після отриманих травм, катування та голоду в тяжкому фізичному стані! Зараз головне дати їм належне піклування та лікування. Ми разом з вами це зробимо! Наша мета зібрати 10 млн для наших бійців», — зазначали в службі та публікували рахунки для збору коштів.

Вже наступного дня необхідну суму було зібрано: «Друзі, збір закритий — ми зібрали більше 10 млн грн на допомогу в реабілітації азовцям! Патронатна служба виражає вам, волонтерам збору, велику вдячність — за миттєвий та неймовірний вклад! Ви надійний тил для українського фронту перемоги і спільно творите справжні подвиги для наших героїв! Повернені азовці будуть забезпечені всім необхідним і кожному велика вдячність від них».

Раніше колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький розповідав, що серед звільнених українських героїв є багато поранених. Він зміг поговорити телефоном з командиром полку «Азов» Денисом Прокопенком («Редісом»), Святославом Пономарем («Каліною») та Апісом, яких доставили до Туреччини. Їх обміняли на 55 російських військових. А за інших наших полонених росії передали кума путіна Віктора Медведчука.

Фото СБУ

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