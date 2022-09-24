Як повернути одягу бездоганний колір: секрети досвідчених господинь (відео)

Досвідчені господині знають, як підвищити ефективність прання у пральній машині та що потрібно робити, щоб речі не втрачали свій колір.

Як відомо, найчастіше річ тьмяніє через численні цикли прання — більшість порошків містять хімічні засоби, які поступово вимивають барвники зі структури волокон тканини. Але колір одягу можна повернути, пише сайт prostoway.

Автори пропонують скористатися підручними засобами.

Один з найпопулярніших домашніх засобів — це розчин холодної води та солі. Змішати сіль і воду у великій мисці та замочити будь-який одяг, який втратив колір. Такий спосіб застосовується для потьмянілої речі будь-якого кольору.

Ще один метод відновлення кольору — це суміш води та харчової соди (у співвідношенні 1 літр води: 1 столова ложка харчової соди). Замочити у цьому розчині потьмянілу сукню або блузку на 10 хвилин, потім просушити виріб у затіненому місці.

Пожовклу білизну можна замочити у кисляку, потім випрати у пральній машині.

Оцет допоможе повернути чорний колір речам. Для цього необхідно в ємність з холодною водою додати приблизно 100 мл оцту. Чорну річ варто замочити у готовому розчині, через пів години дістати її та випрати звичним способом.

Розчин яскравості — застосовується для яскравих та насичених відтінків. Для приготування розчину необхідно змішати сіль, крохмаль, лимонну кислоту та стружку мила, всі компоненти у кількості однієї столової ложки та розчинити у воді. Речі опускаються у воду на 8−12 годин, після чого слідує звичайне прання.

Джинсові вироби можна відновити за допомогою звичайної синьки. Кількість порошку залежить від насиченості бажаного відтінку й розводиться у холодній воді. Річ необхідно залишити у розчині на 20−30 хвилин й ретельно обполоснути.

Щоб повернути одягу жовті та помаранчеві відтінки, можна скористатися відваром свіжих або сушених кірок апельсина.

Якщо ж домашні хитрощі не спрацюють, можна використовувати барвники для тканин. Сучасні технології дозволяють робити це під час прання. Але так можна рятувати лише натуральні тканини.

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