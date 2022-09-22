Досвідчені господині радять класти металеву губку у пральну машину: чим це допомагає (відео)

Кожна господиня знає, що пральну машину потрібно періодично чистити, щоб вона служила довго й не ламалася. Для цього можна застосовувати різні порошки, які продають у магазині, або самим готувати розчини для очищення барабана або ущільнювачів.

Існують також корисні лайфаки, які можуть полегшити життя господині. Якщо навіть після прання на речах залишається неприємний затхлий запах, це говорить про те, що машинку пора почистити. Допомогти може металева губка для миття посуду, пише Ukr.Media.



Спочатку у барабан потрібно додати 2−3 ст. звичайної соди, потім покласти в нього металеву губку. Запустити звичайне прання. Через 15 хвилин після початку зупинити машинку, відкрити дверцята та прибрати губку. Потім прання можна продовжити.

Губка видалить дрібні забруднення на машинці, а сода повністю усуне весь неприємний запах.

Нагадаємо, власникам свійських тварин під час прання позбутися вовни допоможе силіконова губка або пластиковий пакет.

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