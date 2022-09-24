«Суші для лінивих» або суші-торт «Філадельфія»: від справжніх ролів не відрізнити

Багато людей люблять суші, але готувати їх та крутити роли — досить довго, тому виходом може стати шикарний суші-торт або салат на святковий стіл.



Він готується швидко та просто, а виходить смачно та дуже красиво.



Продукти

- рис 1,5 склянки

- червона риба 300 гр

- огірки 2−3 шт

- крем сир 200 гр

- листя норі 2 шт

Для заливки рису

- оцет яблучний 30−35 гр

- цукор 1 ст. л

- сіль 0,5 ч. л



Для заправки до рису оцет змішати з цукром й ретельно розмішати, додати у відварений рис.



Викласти шарами: половину вареного рису, промазати сиром (1/3 частина).

Потім дрібно нарізаний огірок, зверху половину дрібно нарізаної червоної риби. Промазати сиром.

Викласти залишки рису та додати сир.

Все утрамбувати та вирівняти.

Наступний шар — нарізаний кубиками авокадо.

Прикрасити рибою та кунжутом.

Забрати у холодильник, щоб салат просочився.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «Львівського сирника» від телеведучої Лізи Глінської.

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