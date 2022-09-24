41.38 / 42.44 40.32 / 41.58
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Суші для лінивих» або суші-торт «Філадельфія»: від справжніх ролів не відрізнити

19:06 24 вересня 2022
суші-торт

Багато людей люблять суші, але готувати їх та крутити роли — досить довго, тому виходом може стати шикарний суші-торт або салат на святковий стіл.

Він готується швидко та просто, а виходить смачно та дуже красиво.

Продукти
- рис 1,5 склянки
- червона риба 300 гр
- огірки 2−3 шт
- крем сир 200 гр
- листя норі 2 шт

Для заливки рису
- оцет яблучний 30−35 гр
- цукор 1 ст. л
- сіль 0,5 ч. л

Для заправки до рису оцет змішати з цукром й ретельно розмішати, додати у відварений рис.

Викласти шарами: половину вареного рису, промазати сиром (1/3 частина).

Потім дрібно нарізаний огірок, зверху половину дрібно нарізаної червоної риби. Промазати сиром.

Викласти залишки рису та додати сир.

Все утрамбувати та вирівняти.

Наступний шар — нарізаний кубиками авокадо.

Прикрасити рибою та кунжутом.

Забрати у холодильник, щоб салат просочився.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «Львівського сирника» від телеведучої Лізи Глінської.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Брах

«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Банківські картки

З 2023 року буде інакше: податкова попередила підприємців про нововведення

Раян Грентхем

Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту