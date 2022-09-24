«Суші для лінивих» або суші-торт «Філадельфія»: від справжніх ролів не відрізнити
Багато людей люблять суші, але готувати їх та крутити роли — досить довго, тому виходом може стати шикарний суші-торт або салат на святковий стіл.
Він готується швидко та просто, а виходить смачно та дуже красиво.
Продукти
- рис 1,5 склянки
- червона риба 300 гр
- огірки 2−3 шт
- крем сир 200 гр
- листя норі 2 шт
Для заливки рису
- оцет яблучний 30−35 гр
- цукор 1 ст. л
- сіль 0,5 ч. л
Для заправки до рису оцет змішати з цукром й ретельно розмішати, додати у відварений рис.
Викласти шарами: половину вареного рису, промазати сиром (1/3 частина).
Потім дрібно нарізаний огірок, зверху половину дрібно нарізаної червоної риби. Промазати сиром.
Викласти залишки рису та додати сир.
Все утрамбувати та вирівняти.
Наступний шар — нарізаний кубиками авокадо.
Прикрасити рибою та кунжутом.
Забрати у холодильник, щоб салат просочився.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «Львівського сирника» від телеведучої Лізи Глінської.187
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram