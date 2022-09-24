Обов'язково готуйте з любов'ю: рецепт Львівського сирника від Лізи Глінської

Популярна фудблогерка та телеведуча Ліза Глінська часто розповідає, як приготувати страви різних кухонь світу, але особливу увагу вона приділяє відродженню української кухні за старими та забутими рецептами.

Про це Глінська повідомила в Instagram.

«У мене є велике бажання відроджувати українську кухню. Діліться назвами, може рецептами, а я ділитимуся з вами. …Давайте разом відновлювати наше рідне, давайте разом вивчати та відроджувати нашу кухню, історію, наші традиції та культуру», — написала вона у соціальній мережі.

Також суддя «Майстер Шеф» рекомендувала фоловерам завжди готувати з любов'ю.

І як «пробну страву» привела «Львівський сирник». Продукти

700 г сиру (жирність 9%)

150 г яєць (3 шт.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

50 г сметани (2 ст. л., жирність не менше 20%)

50 г вершкового масла (0,25 пачки)

30 г манної крупи (1 ст. л. з гіркою)

сіль

цедра одного лимона (або апельсина)

100 г світлих родзинок Глазур:

200 г молочного шоколаду

20 мл рослинної олії (1 ст. л, рафінованої) Приготування Готовий сирник потрібно полити глазур'ю. Для цього: - розтопити шоколад з олією у мікрохвильовій печі;

- покласти сирник на решітку та залити глазур'ю;

- зняти сирник з решітки, прибрати у холодильник на 15−20 хвилин для стабілізації глазурі.

Раніше Глінська запропонувала рецепт біскотті — печива, що не псується, яке можна відправляти бійцям на фронт.

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