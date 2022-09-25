«Немає причин дозволяти росіянам тікати від призову в ЄС. У них був час з лютого», — ЗМІ

Після розпочатої путіним мобілізації на війну з Україною, росіяни призовного віку стали масово тікати за кордон. Однак в країни ЄС їх пускати не будуть. Про це заявив в ефірі Polsat News заступник міністра оборони Польщі Марчін Очепа, повідомляє wpolityce.

«Такого роду операції могли б стати омріяною можливістю для російських спецслужб розповсюдити тут іноземну агентуру під приводом прийому дезертирів, біженців, — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи повинна Польща впускати до себе російських ухилянтів від призову на військову службу. — Має бути серйозне обґрунтування, чому країна послаблює свій міграційний режим».

Ці люди, за словами Марчіна Очепи, тікають з росії не тому, що хочуть висловити свою незгоду з агресією, вони мали для цього час з лютого. Вони не пішли на це, вони не висловили протесту, коли були виявлені масові поховання. Вони можуть поїхати до країн, що межують з росією, таких як Монголія чи Казахстан, і «немає жодних підстав пускати їх до ЄС».

Нагадаємо, що за даними незалежних ЗМІ, російська влада має намір мобілізувати один мільйон осіб замість 300 тисяч. В солдати «забривають» навіть людей старшого віку, які ніколи не мали відношення до військової служби, та чоловіків з цілим букетом захворювань.

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