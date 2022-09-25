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Вечеря для м’ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

18:36 25 вересня 2022
Вечеря для м'ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

Відомий кулінарний блогер Людмила Борщ славиться рецептами своїх запіканок, на приготування яких не потрібно витрачати багато часу. Але, звичайно, найбільшу увагу її фоловерів привертають бюджетні рецепти з м'ясом, адже дають змогу приготувати ситне частування для сім'ї без значних фінансових витрат.

Для свого нового шедевра блогер використовувала куряче філе, яке по праву вважається дієтичним м'ясом.

Інгридієнди:

  • сметана — 5 столових ложок (якщо замість сметани використовувати майонез, його потрібно взяти вдвічі менше);
  • куряче філе — 3 штуки;
  • цибулина — 1 штука;
  • яйця — 5 штук;
  • сіль;
  • солодкий паприка.

Етапи приготування

М'ясо нарізати кубиками, присмажити сіллю та паприкою і трохи помаринувати.

Цибулю ріжуть півкільцями, збризкують лимонним соком і теж трохи маринують.

Викласти в лист м'ясо, зверху — шар цибулі, залити яйцями, змішаними зі сметаною (майонезом).

Запікається в духовці м'ясо при температурі 190 градусів приблизно протягом 45 хвилин.

«Таку страву можна подати не лише на вечерю, а навіть на святковий стіл» , — упевнена блогер.

Нагадаємо, раніше Людмила розповіла, як приготувати ковбаски-котлетки з яловичого фаршу, які точно підкорять серце та шлунок вашого чоловіка з першого шматочка.

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