Ковбаски-котлетки з фаршу яловичини від Людмили Борщ: точно підкорять серце та шлунок вашого чоловіка з першого шматочка

Фудблогерка Людмила Борщ, яка вигадала рецепт дуже смачних «особливих» котлет, у новому відео розповіла, як приготувати соковиті ковбаски-котлетки з яловичого фаршу.



Борщ наголосила, що ці котлетки відрізняються від котлет не лише формою, а й складом. У фарш обов'язково додається сода, завдяки чому котлетки виходять ніжними та пишними.

Продукти



Фарш 500 г

Сіль 1 ч. л.

Крохмаль 1 ч.л.

Часник 2 зубчики.

Сода 1/3 ч. л.

Молоко 3 ст.

Чорний мелений перець А процес приготування Людмила записала на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати котлети з курячого фаршу. А також публікували рецепт котлет у горіховій паніровці, які подобаються не лише дорослим, а й дітям.

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