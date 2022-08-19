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Книга рецептів

Ковбаски-котлетки з фаршу яловичини від Людмили Борщ: точно підкорять серце та шлунок вашого чоловіка з першого шматочка

19:50 19 серпня 2022
котлети

Фудблогерка Людмила Борщ, яка вигадала рецепт дуже смачних «особливих» котлет, у новому відео розповіла, як приготувати соковиті ковбаски-котлетки з яловичого фаршу.

Борщ наголосила, що ці котлетки відрізняються від котлет не лише формою, а й складом. У фарш обов'язково додається сода, завдяки чому котлетки виходять ніжними та пишними.

Продукти

Фарш 500 г
Сіль 1 ч. л.
Крохмаль 1 ч.л.
Часник 2 зубчики.
Сода 1/3 ч. л.
Молоко 3 ст.
Чорний мелений перець

А процес приготування Людмила записала на відео.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати котлети з курячого фаршу. А також публікували рецепт котлет у горіховій паніровці, які подобаються не лише дорослим, а й дітям.

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