Ковбаски-котлетки з фаршу яловичини від Людмили Борщ: точно підкорять серце та шлунок вашого чоловіка з першого шматочка
Фудблогерка Людмила Борщ, яка вигадала рецепт дуже смачних «особливих» котлет, у новому відео розповіла, як приготувати соковиті ковбаски-котлетки з яловичого фаршу.
Борщ наголосила, що ці котлетки відрізняються від котлет не лише формою, а й складом. У фарш обов'язково додається сода, завдяки чому котлетки виходять ніжними та пишними.
Продукти
Фарш 500 г
Сіль 1 ч. л.
Крохмаль 1 ч.л.
Часник 2 зубчики.
Сода 1/3 ч. л.
Молоко 3 ст.
Чорний мелений перець
А процес приготування Людмила записала на відео.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати котлети з курячого фаршу. А також публікували рецепт котлет у горіховій паніровці, які подобаються не лише дорослим, а й дітям.48
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