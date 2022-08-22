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Рецепт «Ледачої дружини» від Людмили Борщ — вечеря на швидкоруч, що ніколи не набридає (відео)

17:52 22 серпня 2022
Пельмені в духовці

Фудблогерка Людмила Борщ, яка раніше розповіла, що потрібно зробити, щоб котлети були ніжними та пишними, запропонувала рецепт швидкої вечері «Ледача дружина».

«Вечеря, яка подобається всім без винятку. Готую дуже часто і не набридає», — стверджує фудблогерка.

Складові:

  • Пельмені — 500 г;
  • Яйця — 5 шт.;
  • Сметана — 200 г;
  • Сир — 150 г;
  • Сіль перець.

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Приготування:

  • Яйця перемішати вінчиком, додавши сіль та перець.
  • Додати сметану та знову перемішати.
  • Пельмені викласти на деко та залити яєчно-сметанною масою.
  • Сир потерти на тертці та викласти на пельмені.
  • Духовку розігріти до 200 градусів, запікати 40−45 хвилин.

Процес вона докладно показала на відео.

Раніше фудблогерка поділилася рецептом консервації — салатом із помідорів та болгарського перцю, який не потрібно стерилізувати.

Фото — скріншот

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