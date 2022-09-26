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Маринована капуста «Провансаль»: швидка та проста закуска до столу

20:20 26 вересня 2022
Салат із капусти

Що тільки не роблять з капустою: і м'які та хрусткі смажені пиріжки, і соковиті капустяні чебуреки з м'ясом, і голубці. Аж ось тепер пропонуємо рецепт приготування маринованої капусти.

«Подавати до столу можна вже через пару годин після приготування», — розповідає на своїй сторінці у Фейсбук фудблогерка Марина Гармаш.

Продукти, що входять до складу салату, завжди є під рукою.

Інгредієнти:

1 кг капусти,

2 — 3 шт. солодкого перцю,

1 морква,

2 шт. ріпчастої цибулі,

1 зубчик часнику

Маринад:

150 мл води,

70 мл олії,

2 ст. л. оцту 9%,

50 г цукру,

1, 5 ч. л. солі,

5 шт. чорного перцю горошком,

2 шт. запашного перцю,

1 — 2 шт. лаврового листа

Приготування:

Нашинкуйте капусту, солодкий перець наріжте смужками, цибулю півкільцями. Моркву натріть на тертці, часник подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти в мисці, перемішайте. Для маринаду закип'ятіть воду зі спеціями, цукром, сіллю, додайте олію. В кінці закипання влийте оцет. Гарячим маринадом заправте салат, перемішайте. Поставте невеликий прес, залиште на 20 — 40 хвилин до охолодження. Потім приберіть закуску в холодильник.

Нагадуємо, дієтолог рекомендує їсти квашену капусту, адже вона заспокоює та омолоджує.

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