Маринована капуста «Провансаль»: швидка та проста закуска до столу
Що тільки не роблять з капустою: і м'які та хрусткі смажені пиріжки, і соковиті капустяні чебуреки з м'ясом, і голубці. Аж ось тепер пропонуємо рецепт приготування маринованої капусти.
«Подавати до столу можна вже через пару годин після приготування», — розповідає на своїй сторінці у Фейсбук фудблогерка Марина Гармаш.
Продукти, що входять до складу салату, завжди є під рукою.
Інгредієнти:
1 кг капусти,
2 — 3 шт. солодкого перцю,
1 морква,
2 шт. ріпчастої цибулі,
1 зубчик часнику
Маринад:
150 мл води,
70 мл олії,
2 ст. л. оцту 9%,
50 г цукру,
1, 5 ч. л. солі,
5 шт. чорного перцю горошком,
2 шт. запашного перцю,
1 — 2 шт. лаврового листа
Приготування:
Нашинкуйте капусту, солодкий перець наріжте смужками, цибулю півкільцями. Моркву натріть на тертці, часник подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти в мисці, перемішайте. Для маринаду закип'ятіть воду зі спеціями, цукром, сіллю, додайте олію. В кінці закипання влийте оцет. Гарячим маринадом заправте салат, перемішайте. Поставте невеликий прес, залиште на 20 — 40 хвилин до охолодження. Потім приберіть закуску в холодильник.
Нагадуємо, дієтолог рекомендує їсти квашену капусту, адже вона заспокоює та омолоджує.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram