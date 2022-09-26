У ДПС розповіли про податки у жовтні

На сьогодні в уряді обіцяють не вносити зміни до Податкового кодексу України. А у податковій службі нагадали платникам податків важливу інформацію щодо платежів з 1 жовтня.

Так, у Державній податковій службі зазначили, що ставки для підприємців усіх чотирьох груп не змінюються і що мінімальний страховий внесок залишається на рівні 1474 гривні. Прожитковий мінімум до 1 грудня становить 2600 гривень, а з 1 грудня — 2684 гривні.

Фото ДПС

Нагадаємо, що Верховна Рада повернула акцизний податок на паливо. Виняток — паливо для військових, пільга діятиме виключно для Міноборони на період військового та надзвичайного стану.

А 2023 року торговців, які працюють у населених пунктах із чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, зобов'яжуть забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари чи надані послуги, у тому числі й дистанційно.

Фото Pixabay

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