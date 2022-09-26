«Вдає із себе жертву»: Жерар Піке відреагував на останні коментарі Шакіри про їх розставання

Останні заяви співачки про розлучення з захисником «Барселони» Жераром Піке явно засмутили іспанця, оскільки він висловився з приводу ситуації, що склалася. Хоча ніхто з них не хотів надавати розголосу своїм внутрішнім і сімейним проблемам, відбувається навпаки, і делікатна ситуація між футболістом і співачкою стає все більш відкритою для громадськості, повідомляє Мarca.

У «найтемніший момент свого життя» Шакіра дала ексклюзивне інтерв'ю журналу ELLE, в якому розповіла про те, як вона справляється з неоднозначним розставанням з Піке. Її інтерв'ю не дуже сподобалося футболістові, який засмучений розставанням з колишньою партнеркою. Протягом усього інтерв'ю, крім обговорення питань про їхніх дітей, Шакіра приділяє особливу увагу переслідуванню преси в Барселоні, що вплинуло на її бажання переїхати в Майамі. Піке вважає, що подібні заяви є помстою і вважає, що Шакіра грає роль жертви.

«Я можу тільки сказати, що я вклала все, що у мене було, в ці відносини і в мою сім'ю, — сказала відома співачка в інтерв'ю ELLE. — Жерар, як футболіст, хотів грати у футбол і завойовувати титули, і я повинна була його підтримувати. Я відклала свою кар'єру на другий план і приїхала до Іспанії, щоб він міг грати у футбол і завойовувати титули. І це був жест любові. Завдяки цьому мої діти змогли мати матір, і я маю цей неймовірний зв'язок з ними, який є непорушним і який підтримує нас».

Кажуть, що футболіст розлючений тим, що колумбійка визначає себе як ту, яка відриває час від своєї кар'єри, щоб піклуватися про своїх дітей з наміром «бути прикладом» для них. В оточенні Жерара запевняють, що спортсмен водить своїх дітей до школи і на позакласні заняття, приділяючи їм весь вільний час.

Додамо, що пара заявила про розставання після 10 років відносин, в яких народили двоє дітей, через зраду Піке із 23-річною Кларою Чіа Марті, яка працює в продюсерському центрі футболіста.

Нагадаємо також про те, що у Шакіри зараз непростий час.



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