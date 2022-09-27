«Забудь про бій, ідіот, боягуз, мішок лайна»: Ф'юрі повідомив про зрив поєдинку з Джошуа

Епопея з довгоочікуваним поєдинком між володарем чемпіонського поясу WBC Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Ентоні Джошуа, схоже, зайшла у глухий кут.

Циганський король записав відеозвернення, в якому вкотре принизив Ей Джея та заявив, що бою… не буде. «Ну, хлопці, це офіційно. День Д прийшов — і пішов. Уже за 17:00 понеділка — контракт не підписано. Для Джошуа офіційно все скінчено. Тепер він на морозі з вовчою зграєю. Забудь про бій, ідіот, боягуз, мішок лайна! Я завжди знав, що ти не маєш того, що потрібно, щоб вийти боротися з Циганським королем. Успіху тобі в кар'єрі та в житті», — емоційно висловився чемпіон.

Утім, навряд чи варто довіряти подібним «офіційним» заявам Тайсона — достатньо згадати, як він кілька разів «остаточно» йшов на пенсію, після чого незмінно повертався на ринг. Тим паче, що його промоутер Френк Уоррен натякнув, що поєдинок все ще можна врятувати.

«Ми продовжуємо старанно працювати, — наводить слова функціонера видання talkSPORT. — У людей Джошуа контракт був десять днів, і Тайсон втратив терпіння. Ми намагаємось змусити це спрацювати, і сьогодні у нас була хороша зустріч, тож подивимося, як усе продовжиться. Ми домовилися про деякі речі, але зараз чекаємо, коли вони передадуть нам документи. Минуло вже десять днів, тож я гадки не маю, що там — наскільки нам відомо, нічого такого. Ми вже думали, що плюс-мінус про все домовилися. А час іде. До 3 грудня залишилося всього нічого — час уже починати розкручування та продаж квитків та прав на трансляцію. Місце заброньоване, але є багато організаційних моментів».

Нагадаємо, Джошуа записав відеовідповідь Ф'юрі, в якій запевнив, що обов'язково підпише контракт. А вся проблема, мовляв, у команді юристів, які вивчають усі нюанси. А промоутер Ей Джея Едді Хірн узагалі звинуватив Циганського короля у спробі зірвати переговори. «Переговори йдуть чудово, але попереду все одно ще багато роботи. Мені здається, що проблема в іншому. Просто Ф'юрі насправді хоче побитися не з Джошуа, а з Мануелем Чарром. Як на мене, це очевидно. Просто вони розуміють, що вболівальник цього не зрозуміє. От і шукають якісь відмазки», — цитує Хірна сайт vRINGe.com.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик знайшов собі зіркового суперника замість Ф'юрі.

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