У парламенті Великобританії назвали недоречною присутність росії в Раді безпеки ООН

Присутність країни-агресора, якою є російська федерація у Раді Безпеки ООН, є недоречною. Разом із тим правовий механізм виключення рф із Ради Безпеки ООН залишається незрозумілим. Про це заявив член Палати представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл.

«На мій погляд, присутність у Раді Безпеки ООН країни-агресора, в даному випадку росії, з правом вето, є абсолютно недоречною», — заявив політик.

Водночас, за його словами, незрозуміло, яким є юридичний механізм виключення росії з Ради Безпеки ООН.

«Хоча росіяни й не дотримуються міжнародних норм, ми дотримуємося. Ситуація безглузда та недоречна, але змінити її — зовсім інше питання», — додав Роджер Гейл.

Нагадаємо, 24 вересня американські конгресмени, представники як Республіканської, так і Демократичної партії звернулися до президента США Джозефа Байдена із закликом ініціювати виключення рф із Ради Безпеки ООН.

Також 23 вересня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна виступає за скасування права вето в системі Ради Безпеки ООН.

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