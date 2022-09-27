Розслаблятися ще зарано: що обов'язково потрібно зробити на дачній ділянці у жовтні

Восени дачники, які закінчили збирання врожаю, мають ще достатній фронт робіт. Наприклад, досвідчені садівники радять тим, хто зібрався висаджувати саджанці фруктових дерев, зробити це за три тижні ділі до передбачуваних заморозків.

Цей період — гарний час і для пересадки. Адже грунт наситився вологою через часті дощі і ще не зовсім охолонув після літа. Як стверджують автори видання «Моя дача», рослини мають час, щоб адаптуватися і сформувати нове коріння.

Тож у квітникарів настала «гаряча пора». Зокрема, ідеальним часом для висадки троянд вважається вся осінь — аж до настання перших заморозків. Добре саджати і цибулинні культури — навесні вони радуватимуть яскравим цвітінням. Глибину посадки розрахувати досить просто — лунка має бути в два-три рази більша, ніж довжина цибулини. Таку глибину називають оптимальною.

Коли кущі пожовтіють або їхні стебла починають гнутися до землі, значить настав час обрізки. Чагарники зазвичай обрізають на чверть від їхнього розміру. Але це досить приблизно, і обрізка може змінюватись в залежності від типу куща.

Якщо на дачній ділянці є живі огорожі, їх теж потрібно обрізати, щоб запобігти гниттю листя і стебел при накопиченні вологи. При цьому потрібно бути уважними і не захоплюватися, щоб не залишити великих отворів у огорожі, які взимку не зможуть зарости.

Потрібен догляд та газонам. По-перше, прибирати листя. Якщо залишити їх на газоні, то вони перешкоджатимуть доступу сонячного світла. Так на газоні можуть утворитися «лисі» місця. Косити газон востаннє перед зимовим періодом краще на початку листопада. Трава не повинна бути коротшою за 5 см. Це гарантуватиме кращу стійкість проти бур'янів та моху. Також восени траву на газоні потрібно підживити. Однак потрібно використовувати ті добрива, що містять мало азоту та більше калію. Останній робить траву сильнішою та підвищує її стійкість до морозу.

Рослини, чутливі до морозів, наприклад, ті ж троянди, на зиму потрібно утеплити, обгорнувши агроволокном і закривши листям та гілками. Цибулини літніх рослин, зокрема жоржин, потрібно викопати і зберігати у місці, що провітрюється, в підвалі.

Про те, як восени підгодувати плодові дерева, чагарники та виноград, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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